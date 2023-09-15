تعاون بين 4 شركات لإنشاء 4 وحدات لتصنيع ومعالجة الصلب بأم القيوين

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت مجموعة من الشركات الإماراتية، وهي: «سي آي إم ستييل»، و«رينو ستييل»، و«ميتال كير سيتنر فاكتوري»، و«عزيز ستيل»، عن التعاون معاً لإنشاء 4 وحدات لتصنيع ومعالجة الصلب في مدينة أم القيوين الصناعية.

ووفقاً لبيان لها، ستقوم المجموعة بتحويل 130 ألف متر مربع من الأراضي إلى منطقة متخصصة لإنتاج ملفات ألوزينك عالية الجودة تستخدم تقنيات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

وبموجب المشروع المخطط له، فإنَّ شركة سي آي إم ستييل ستستثمر نحو 250 مليون درهم لبناء مصنع درفلة الحديد متطوّر بقدرة 500 ألف طن متري سنوياً، بينما تقوم شركة «رينو ستييل»، بإنشاء أول خط طلاء مستمر مؤتمت بالكامل في المنطقة مع بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنوياً، باستثمارات تبلغ 110 ملايين درهم.

وستقدّم شركة «ميتال كير سيتنر فاكتوري» 81 مليون درهم لإنشاء ورشة لصهر الفولاذ ومصنع درفلة الحديد قادر على إنتاج 200 ألف طن متري سنوياً. وستنفق شركة عزيز ستيل 60 مليون درهم لتشغيل خط تشكيل الفولاذ بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن متري سنوياً لإنتاج منتجات الألمنيوم.

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