شراكة بين «فيزا» و«نيو باي» لإطلاق الدفع بالتقسيط في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «فيزا»، و«نيو باي»؛ شركة المدفوعات التابعة لبنك المشرق، عن تعاونهما لإطلاق أحد الحلول الجديدة المتميزة للدفع بالتقسيط في سوق دولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تزويد المستهلكين بقدر أكبر من المرونة والراحة والملاءمة عند شراء احتياجاتهم.

وبموجب شروط الاتفاقية بين الطرفين، ستتعاون «فيزا» و«نيو باي»، لتطوير وإطلاق حل متطور للدفع بالتقسيط، من شأنه إحداث نقلة نوعية في طريقة دفع المستهلكين مقابل معاملات التجزئة الخاصة بهم.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته أخيراً «يورومونيتور» في الإمارات، أن 48 % من المستهلكين يجدون أن الأقساط تجعل الأسعار المرتفعة أكثر قابلية للإدارة، وأقل عبئاً عليهم، بينما يعتقد 37 % أن هذه الأقساط تساعد على التعامل مع النفقات غير المتوقعة. علاوة على ذلك، يرى 44 % من العملاء، أن الأقساط أكثر مرونة من خيارات الدفع الأخرى، واعترفت نسبة مساوية بإنفاق أكثر من المخطط له على الشراء بالتقسيط.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر المديرة الإقليمية للمجموعة، نائب الرئيس الأول لعمليات «فيزا» في منطقة مجلس التعاون الخليجي: «يسعدنا أن نعلن عن هذا التعاون الاستراتيجي مع «نيو باي»، لا سيما أنه يأتي في وقت يشهد فيه الطلب على حلول الدفع بالتقسيط نمواً سريعاً في دولة الإمارات، مدعوماً بالبحث الذي أجرته «يورو مونيتور»، وكشف أن 20 % من حجم مشتريات المستهلكين بالبطاقات الائتمانية، تم تحويله الآن إلى أقساط». ومن المتوقع أن يتم قريباً إطلاق حل الدفع بالتقسيط الجديد في دولة الإمارات.

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