منتدى مستقبل الصناعات الغذائية ينطلق 20 الجاري بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات، برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة دبي، عن النسخة الخامسة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023، التي ستعقد يومي 20 و21 سبتمبر 2023 بدعم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

يعد منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 أكبر تجمع للمدراء التنفيذيين وصنّاع السياسات، وسيتناول أنماط الاستهلاك المتطورة ويحلل مختلف جوانب النمو في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي من المتوقع أن يصل إلى 94.4 مليار دولار هذا العام.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات: «سوق الأغذية في تغير دائم، ونتيجة لذلك تأثر جميع المنخرطين في الصناعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث كان على الصناعة التكيّف مع الاتجاهات المتغيرة، والتكيّف لتفضيلات المستهلكين، وتطور الآراء حول صحة الناس، والانتباه لارتفاع التضخم. ويعد المنتدى منصة للتفاعل مع أصحاب المصلحة وخلق فرص للشراكات لمختلف الجهات الحكومية والخاصة لدفع قطاع الأغذية والمشروبات الإقليمي إلى الأمام».

وأضاف: «يُعقد المنتدى قبل أسابيع قليلة من مؤتمر المناخ COP28، ونحن نحرص على مناقشة التحديات والفرص المتاحة في قطاع الأغذية والمشروبات ومساهمته في أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة والأمن الغذائي العالمي، ووضع خارطة طريق لقيادة الصناعة. ومن صميم الابتكار الغذائي في المستقبل يكمن تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، هذا التحالف هو المفتاح لبناء نظام بيئي غذائي مرن ومستدام».

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأمن الغذائي من بين 56 دولة. وتشمل الموضوعات المختلفة التي سيتم مناقشتها في الحدث: تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الاستدامة البيئية، ورأس المال الاستثماري، واتجاهات التمويل في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية.

وقال أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء: «بصفتنا شريكاً استراتيجياً في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية، نتطلع إلى الالتقاء مع أصحاب المصلحة واستكشاف أوجه التعاون المحتملة. إن وادي تكنولوجيا الغذاء يسعى لتنمية نظام بيئي غذائي مستدام لدولة الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة وتوجهاتها. وتعد الشراكات الرئيسية بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الأغذية والمشروبات أمراً حيوياً لبناء سلسلة توريد مستدامة مرنة وتمكين بيئة الأعمال».

استدامة صحية

وسيركز المؤتمر على موضوع رئيسي وهو «تشجيع الاستدامة الصحية»، الأمر الذي سيُحدث صدى في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستسلط هذه المناقشات الضوء على المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل صحية للوجبات السريعة التقليدية والوجبات الجاهزة. وقد أدى ذلك إلى إنشاء المزيد من الشركات المصنعة ومحلات البقالة التي تقدم خيارات نباتية وخالية من الغلوتين، حيث تُظهر الأبحاث أن 88% من المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل الغذاء الصحي.

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