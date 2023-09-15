«إنفرا كابيتال» تنجز بنجاح أكبرعملية استثمار مشترك في «زينوبي»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت شركة «إنفرا كابيتال»، الذراع الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية التابعة لشركة «أم آند جي بي إل سي»، نجاح عملية استثمار مشترك في شركة «زينوبي»، ما يتيح الفرصة لائتلاف من الشركاء الاستراتيجيين المحدودين لشركة «إنفرا كابيتال» بمشاركة «مبادلة» و«بانثيون» للاستثمار بشكل مباشر في أصول عالية الجودة.

وانضمت شركة «كي كي آر» أيضاً إلى «إنفرا كابيتال» كمساهم أغلبية مشترك في «زينوبي» باستثمارات بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ الاستثمار الأولي لشركة «إنفرا كابيتال» في عام 2020 سجلت شركة «زينوبي» نمواً رسّخ مكانتها الرائدة في قطاعين يشهدان أهمية متزايدة.

وتدعم شركة «زينوبي» حالياً أكثر من 1000 سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم، حيث عملت مع مشغلي المركبات في أكثر من 75 مستودعاً.

وتهدف بحلول 2026 إلى دعم 4000 حافلة كهربائية وشاحنة ومركبة تجارية، وتمتلك الشركة أيضاً 430 ميجاوات من بطاريات تخزين الطاقة على نطاق شبكة متعاقد عليها في المملكة المتحدة، من بينها أصول في مرحلة التشغيل أو قيد الإنشاء لتخزين الطاقة في بطاريات مميزة بقدرة 100 ميجاوات في كابنهورست، شيشاير.

ويعد الاستثمار في «زينوبي» الثالث الذي يقوم به الصندوق الثاني لشركاء الاستثمار الأجنبي المباشر في «إنفرا كابيتال»، الذي واصل استراتيجية الصندوق الأول لشركاء الاستثمار الأجنبي المباشر في «إنفرا كابيتال» للاستثمار في المراحل التالية من تطوير وبناء وتوسيع المشاريع والشركات عبر مجموعة متنوعة من قطاعات البنية التحتية الأساسية والمستدامة في أوروبا.

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