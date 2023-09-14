مجموعة اينوك تطلق محطة خدمة جديدة لدعم احتياجات التزود بالوقود في العين

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز، اليوم عن إطلاق أحدث محطة خدمة لها في منطقة المبزرة الخضراء في العين، بهدف تزويد العملاء بخدمات التزود بالوقود بشكلٍ سهل ومريح، ليصبح عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات 191 محطة.

هذا وصممت المحطة لتلبية احتياجات التزود بالوقود لسكان منطقة المبزرة الخضراء وسائقي السيارات المتجهين نحو وادي أدفنتشر وجبل حفيت وطريق إ95 (E95) من العين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تلبي محطة الخدمة الجديدة في المبزرة الخضراء احتياجات التزود بالوقود للمسافرين داخل الحدود الشرقية لمدينة العين وخارجها، حيث يأتي ذلك في إطار التزامنا بتلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الطاقة بخيارات آمنة ومستدامة للتزود بالوقود. ويتماشى افتتاح محطة الخدمة الجديدة مع خططنا لتعزيز حضورنا في مجال بيع الوقود بالتجزئة في المنطقة لخدمة الأفراد والمجتمع بشكل أفضل. تقع محطة الخدمة في موقع استراتيجي وستلبي احتياجات السكان والشركات في الإمارة".

تمتد محطة الخدمة الجديدة على مساحة 4000 متر مربع وهي مجهزة بثلاث مضخات لتعبئة الوقود وستة خزانات وقود تتيح التزود بالوقود على جانبي المحطة، وتقدم البنزين "خصوصي 95"، و"سوبر 98"، و"إي بلس"، والديزل. وتضم المحطة أيضاً متجر "زووم" وخدمات "أوتوبرو" لتلبية احتياجات سائقي السيارات.

وتماشياً مع معايير السلامة العالمية من الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، صُمم نظام الوقود للحصول على أقصى معدل تدفق مسموح به وآمن لتقليل زمن التزود بالوقود. وشُيّدت المحطة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وبما يتماشى مع معايير البناء الحديثة، وزوّدت أيضاً بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتشتمل المحطة على أنظمة مراقبة بدائرة تلفزيونية مغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

ويمكن للعملاء الذين يزورون محطة الخدمة أيضاً الاستفادة من برنامج مكافآت مجموعة اينوك المتميز "YES" من خلال كسب النقاط والجوائز عند الدفع مقابل التزود بالوقود أو خدمات السيارات أو شراء المنتجات من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.

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