سوق أبوظبي يشهد 6 صفقات كبيرة على «إنفيكتوس للاستثمار»

المصدر: دبي- محمد عباس

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة «إنفيكتوس للاستثمار».

ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 17.2 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون درهم بسعر 2.76 درهم للسهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «سالك» 1.5% عند مستوى 3.36 درهم، كما صعد «دبي الإسلامي» 0.7% عند مستوى 5.66 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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