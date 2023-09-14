أحمد بن سعيد: الإمارات تحول طموحاتها الكبيرة إلى واقع

المصدر: دبي - البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لمعرض دبي للطيران، الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023، لبحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية تمهيداً لانطلاق فعاليات معرض دبي للطيران بدورته الـ18 خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وتمّ خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والإجراءات والتحضيرات التنظيمية للمعرض، حيث نوّه سموه بكفاءتها ووجه الشكر والتقدير للجهات المعنية على جهودها القيّمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة هذا الحدث الرائد كواحد من أبرز الأحداث المنتظرة في تقويم الطيران الدولي، خصوصاً ببروز قطاع الفضاء في فعاليات الدورة الـ18 منه باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام، حيث نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل طموحاتها الكبيرة في مجال الفضاء والتكنولوجيا إلى واقع ملموس عبر إنجازات غير مسبوقة سجّلها التاريخ، متسلحة في ذلك بدعم القيادة الحكيمة وتوجيهاتها ومتابعتها المستمرة والتي هي أساس التميز والريادة واستدامة الإنجازات وتعزيزها.

تأتي إقامة هذا الحدث الضخم بدعم من الجهات المعنية، حيث حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عمران أنور شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين في هيئة دبي للطيران المدني، وكالة الإمارات للفضاء، مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، القيادة العامة للدفاع المدني، وزارة الدفاع، شرطة دبي، مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، مؤسسة مطارات دبي، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والشركة المنظمة Tarsus.

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