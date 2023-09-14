جمارك دبي تحصل على مواصفة الآيزو ( ISO 30414) في رأس المال البشري

المصدر: وام

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حصلت جمارك دبي على مواصفة الآيزو (ISO 30414 ) في مقاييس تقارير رأس المال البشري، لتصبح بذلك من أوائل الدوائر على مستوى حكومة دبي الحاصلة على تلك المواصفة، حيث تم التقييم عليها من قِبل المنظمة الدولية للمقاييس.

وجاءت تلك النتائج بناء على التدقيق والتقييم على 59 مؤشراً في رأس المال البشري في 11 مجالا منها (القيادة، واستقطاب المواهب، والثقافة المؤسسية، والصحة والسلامة، والإنتاجية، والتعاقب الوظيفي، والمهارات والقدرات).

واستلم سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، شهادة الآيزو خلال استقباله المهندس نزار بشايره الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو لمنح الشهادات الشريك الإقليمي لجلوبال تي يو في، بحضور محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية وأحمد كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وفريق عمل المشروع.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح إن الدائرة ضمن الجهات الحكومية المتميزة الحاصلة على تلك المواصفة، لما يتوافر لديها من أسس واستراتيجيات داعمة لبيئات عمل متطورة وفعالة، حيث سُرعة الأداء في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى رفاهية ومرونة بيئة العمل، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي لدعم المورد البشري وتنميته لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولتعزيز مسيرة التميز والارتقاء بالعمل الحكومي.

وأكد على جهود الدائرة الدائمة لتطوير رأس المال البشري والتركيز على الطاقات البشرية كونهم المحرك الأساسي لصناعة المستقبل، وذلك لدعم خطة الدائرة الاستراتيجية 2021:2026 والهادفة إلى الاستثمار في الكوادر البشرية.

وثمن محمد الغفاري، قدرة قطاع الموارد البشرية في جمارك دبي وتميزه في سلاسة الإجراءات ونزاهتها للحفاظ على المورد البشري مع الاستعداد الدائم لكافة التحديات والمتغيرات، وكذلك التركيز على تطوير الكادر البشري وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في بيئة العمل من أجل رفع الإنتاجية ودعم استدامة القوى العاملة، مشيراً إلى أن تلك المواصفة جاءت من خلال تضافر جهود فرق العمل المتكاملة في الدائرة والتي ساهمت في دعم العمل ونزاهة الإجراءات.

بدورها، قالت سميرة عبدالرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، إن جهود جمارك دبي الدائمة لتطوير بيئة العمل تأتي انطلاقاً من اهتمامها بتعزيز قدرات مواردها البشرية، وتمكينهم من تحقيق خطتها الاستراتيجية 2021-2026، الداعمة لتحقيق التطور المستمر، مؤكدة أن قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية ساهم في تعزيز سمعة وريادة الدائرة وتحقيق التميز في تطبيق أنظمة الجودة العالمية.

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