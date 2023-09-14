%36 نمواً في رحلات "هلا" خلال النصف الأول

المصدر: وام

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أعلنت "هلا" لخدمات طلب على مركبات الأجرة إلكترونياً في دبي، عن نمو بنسبة 36% في عدد الرحلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وشهدت “هلا” أيضاً زيادةً بنسبة 21% في عدد مشتركي الخدمة الجدد، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وذلك بعد تجربتهم لهذه الخدمة السلسة والمريحة على تطبيق كريم.

وقال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة هلا " تماشياً مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات RTA في تحقيق معدل اعتماد بنسبة 80% لخدمات الطلب الإلكتروني على مركبات الأجرة في السنوات المقبلة، تواصل "هلا" تكثيف عملياتها عبر توفير أكثر من 1000 مركبة إضافية بحلول نهاية عام 2023".

وقّعت هلا مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة تاكسي دبي لإضافة 600 مركبة مخصصة لمستخدمي هلا خلال ساعات الذروة المسائية، وذلك بدءاً من شهر سبتمبر 2023، نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمة.

يُذكر أن هلا تدير 21,000 قائد مركبة عبر منصتها، وتضم أسطولًا مكونًا من 12,000 مركبة مزودة من شركاء الامتياز، وذلك بهدف خدمة سكان دبي وزوارها.

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