«دبي المالي العالمي» يطلق مبيعات مشروعه السكني الأول «دي آي اف سي ليفينج» 20 سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي انطلاق المبيعات في مشروعه السكني «دي آي إف سي ليفينج DIFC Living» اعتباراً من 20 سبتمبر.

والمشروع هو السكني الاول لمركز دبي المالي العالمي الذي يتم طرحه للبيع، وسيضم أكثر من 170 مسكناً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية. ومن المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات مع مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026. وتم تعيين شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» كشريك التسويق والمبيعات الحصري الذي سيكون مسؤولاً عن مبيعات الوحدات السكنية.

ويعتمد المشروع والذي يبلغ ارتفاعه 1186 متراً نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئةLEED، ويتكون من 41 طابقاً، منها 24 طابقاً مخصصاً للوحدات السكنية. ويتيح البرج السكني مزيجاً واسعاً من أنواع الوحدات السكنية التي تتراوح من شقق سكنية بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق ذات علّية من غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. كما يضم المشروع 9 طوابق من المساحات التجارية، وتم تخصيص طابقين منها للمساحات المكتبية المشتركة التي تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة.

ويحتضن المشروع مطعم «ذا كراون»، الذي سيشكل إضافة مميزة إلى دبي ويسهم في تعزيز المشهد العمراني لمركز دبي المالي العالمي وترسيخ مكانته وجهة رائدة لأسلوب الحياة الراقية. كما سيضم طابق المنصة من المشروع عدداً من المطاعم والمقاهي التي ستوفر للسكان المزيد من الخيارات في مجال المطاعم في مدينة تشهد ازدهاراً في وجهات تناول الطعام. ويمكن للمقيمين أيضاً الاستفادة من خدمات الكونسيرج، وغرف الاجتماعات والصالات الخاصة، ومسبح بأفق لامتناهي «إنفينيتي» مع إمكانية التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية، وصالة سينما خاصة، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وغيرها الكثير. وسيتم ربط «DIFC Living»مع مشروع «جيت أفينيو»، مما يوفر للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة العائلية التي يحتضنها «جيت أفينيو» على مدار العام.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «تشهد أنماط الحياة اليومية ومفاهيم العمل والرفاهية على الصعيد العالمي وفي مركز دبي المالي العالمي تطوراً مستمراً. وهو ما يتطلب إعادة صياغة مفهوم استغلال المساحات داخل منازلنا وأماكن عملنا، ويأتي مشروعنا الجديد DIFC Living بمثابة استجابة لهذه الحاجة حيث يوفر مجموعة واسعة من المساحات السكنية والتجارية والمساحات المكتبية المشتركة ضمن بيئة سكنية عصرية ومتناغمة تحت سقف واحد لتلبي متطلبات مجتمعنا العالمي المتنامي».

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