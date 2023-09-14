الإمارات الخامسة عالمياً باستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة

المصدر: دبي- البيان

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احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول التي استقطبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، متفوقة بذلك على دول مثل فرنسا والبرتغال واليابان، وذلك وفقاً لمؤشرFDI Markets التابع لصحيفة فايننشال تايمز.

واستحوذت الدولة على 4.7 % من عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع السياح عالمياً خلال تلك الفترة، فيما جاءت الولايات المتحدة أولى، مستحوذةً على 8.2 % من اجمالي عدد المشاريع عالمياً، تلتها المملكة المتحدة بـ 6.6 % وحلت اسبانيا ثالثاً بـ 5.5 % تلتها ألمانيا بـ 5.5 % عالمياً. وجاءت المكسيك سادسة بعد الإمارات بـ 4.3 %، تلتها سابعاً فرنسا بـ 4 % والصين ثامناً بـ 3.3 %، وجاءت البرتغال تاسعاً بـ 2.4 % أما اليابان فجاءت عاشراً بـ 2.4 %.

وتصدرت الإمارات الأولى إقليميًّا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع السياحة خلال تلك الفترة، حيث استحوذت الدولة على أكثر من الثلث بنسبة 35% من إجمالي حصة السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبعد زيادة بنسبة 65% عن عام 2021، اجتذبت أكبر عدد من الاستثمارات المتعلقة بالسياحة في عام 2022، مع 33 مشروعًا معلنًا بقيمة إجمالية تزيد عن 752 مليون دولار.

وبحسب التقرير فإنَّ البيانات التي أظهرها المؤشر تدل على أنَّ المستثمرين الأجانب يفضلون البلدان التي تعافت سريعاً من آثار جائحة كورونا، مثل الإمارات وجمهورية الدومينيكان.

وبين عامي 2018 و2022، كانت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مصدراً لـ 131 استثماراً متعلقاً بالسياحة، ومن بين هذه الاستثمارات، جاء 72 مشروعاً من شركات مقرها في دولة الإمارات، حيث قُدّرت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة الصادرة من دولة الإمارات خلال هذه الفترة بأكثر من 3.6 مليار دولار.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة على مستوى العالم في 2018 نحو 74.5 مليار دولار، وفي 2019 بلغت نحو 60.9 مليار دولار، وفي 2020 نحو 18.2 مليار دولار، وفي 2021 نحو 11.6 مليار دولار، وفي 2022 نحو 10.2 مليارات دولار.

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