صندوق التحوط الأمريكي «وول آي» يفتتح مقراً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يخطط صندوق التحوّط الأمريكي «وول آي» لافتتاح مكتب جديد في دبي، كجزء من عملية توسّعه في منطقة الخليج.

وفي سبيل تحقيق ذلك، بحسب بلومبرغ، فإنّ الصندوق قد أجرى سلسلة من التعيينات، لتعزيز خططه في مجال تداول الطاقة.

وأعلن الصندوق عن تعيين فرنك كيندي، وإما فوركر لإدارة أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا، واللذين سبق لهما العمل في بلو كرست.

ويعتبر صندوق التحوّط الأمريكي Walleye Capital، صندوقاً متعدد الاستراتيجيات، يقع مقره الرئيس في ولاية مينيسوتا.

وتدير الشركة رأسمال المستثمر في الغالب من خلال صندوقي تحوط أساسيين متعددي الاستراتيجيات.

ويهدف الصندوق لتوليد عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر، من خلال محفظة متنوعة، تضم عشرات الاستراتيجيات غير المترابطة إلى حد كبير.

ويشارك الصندوق في أربع مجموعات استراتيجية أساسية، بما في ذلك استراتيجيات الأسهم الطويلة / القصيرة، والتكتيكية، والكمية، والتقلبات.

وتمكّن الخبرة القوية للصندوق من الحفاظ على التعرض لاستراتيجيات شديدة الاختلاف، يتم تداولها في جميع أنحاء العالم، وفي فئات أصول متعددة.

ويتمتع الصندوق بالقدرة على توظيف رأس المال، من خلال مديري محافظه الداخليين والحسابات المُدارة الخارجية.

وتوسع «وول آي» بسرعة خلال العام الماضي، حيث افتتح أول مكتب دولي له في لندن، ولديه الآن أكثر من 200 موظف في سبعة مكاتب رئيسة، وفقاً لموقعه على الإنترنت.

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