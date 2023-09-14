بنك الإمارات دبي الوطني يستثمر في شركة "إرغوفان" الناشئة بمجال الاستدامة

المصدر: البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن استثماره في "إرغوفان"، المشروع المتخصص في مجال التكنولوجيا المالية والمناخ والذي يهدف إلى تزويد المؤسسات المالية والشركات بحلول البنية التحتية الرقمية لتمكينها من إدارة آثار ومخاطر تغير المناخ.

وتم هذا الاستثمار عبر "دينيز فنتشرز"، وهو صندوق استثماري أطلقه "دينيزبنك ايه. إس."، تركيا؛ تحت مظلة صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وتم إنشاء الصندوق على مستوى المجموعة لتمكين الاستثمار في الشركات والشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المستدامة ذات الصلة الاستراتيجية في الأسواق الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك تركيا.

وتأسست شركة "إرغوفان" في عام 2022 لدفع عجلة التقدم بمجال مكافحة تغير المناخ. وبالإضافة إلى "إرغوفان ماركت بليس"، المتجر الإلكتروني الأول والوحيد للسلع البيئية في تركيا؛ تقدم الشركة أيضاً حلولاً مرنة لإدارة البصمة الكربونية ضمن "منصة إرغوفان للعمل المناخي"، والتي تتكامل عبر حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات.

وفي هذا السياق قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تنامي أهمية الاستدامة في استراتيجيتنا؛ يسعدنا أن نعلن اليوم عن استثمارنا في ’إرغوفان‘، مشروع التكنولوجيا المالية الصديقة للبيئة، وأول منصة رقمية لتداول الائتمان الكربوني في تركيا. وباعتبارنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتطلع إلى إرساء معيار عالمي للحلول البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة على التكنولوجيا، ولا شك أن مثل هذه الاستثمارات من خلال صندوق الابتكار التابع لنا تقربنا خطوة أخرى من تحقيق تطلعاتنا".

ومن جانبه، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يمثل استثمارنا في ’إرغوفان‘ منعطفاً مهماً في رحلة الاستدامة التي نخوضها، إذ يؤكد التزامنا بدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية في استراتيجيتنا وقراراتنا الاستثمارية. كما أنه يتماشى مع مساعينا للاستفادة من أحدث الابتكارات في معالجة تحديات الطاقة العالمية. وتتيح شراكتنا مع ’إرغوفان‘ إمكانية الوصول إلى أدوات قوية من شأنها أن تساعد في تقييم الأثر البيئي، وتعزيز استراتيجيات الاستدامة لدينا، فضلاً عن إدارة البصمة الكربونية لنا ولعملائنا".

يذكر أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تعتبر شريك المسار لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه إمارة دبي في نوفمبر من هذا العام، كما أنها مساهم قوي في دعم أجندة الاستدامة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت المجموعة قد انضمت إلى دفعة المؤسسات الأخيرة التي وقعت على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الدولة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، دعماً لمستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050 التي أعلنت عنها الدولة.

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