رصيد «المركزي» من الذهب يرتفع 7 %

المصدر: أبوظبي-سامح الليثي

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بحوالي 7% على مدار 7 اشهر لتصل قيمته إلى 17.226 مليار درهم نهاية شهر يوليو المنقضي من 2023 مقارنة بحوالي 16.05 مليار نهاية العام الماضي.

وأفادت بيانات صادرة عن المصرف أن الرصيد ارتفع بنسبة 3% خلال يوليو مقارنة بالرصيد المسجل يونيو بحوالي 16.768 مليار درهم.

وأظهرت سلسلة البيانات الزمنية بأن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً بحوالي 34.4% منذ نهاية عام الجائحة 2020، والذي سجل رصيد الذهب فيه 12.862 مليار درهم.

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