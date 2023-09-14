138 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك دبي

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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استقطبت بنوك دبي حوالي 138 مليار درهم كودائع جديدة للعملاء لترفع إجمالي الودائع المصرفية بها بأكثر من 14.5% وتصل إلي 1.088 تريليون درهم نهاية يوليو 2023 مقارنة برصيدها البالغ 950 مليار درهم في نهاية يوليو من العام الماضي 2022 .

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن حجم الإئتمان الممنوح من بنوك الإمارة ارتفع بحوالي 2% خلال تلك الفترة لتحافظ بنوكها على الصدارة بحصة 46.5% من إجمالي الإئتمان المحلي لتربو فوق 902 مليار درهم مقارنة برصيد سابق بلغ 884 مليار درهم.

وارتفعت الأصول المملوكة لبنوك الإمارة بحوالي 10.5 % لتصل إلى 1.729 تريليون درهم في يوليو الماضي مقارنة بحوالي 1.564 تريليون في يوليو 2022 بينما وصلت الإستثمارات إلى 229 مليار درهم بزيادة قدرها 47 مليار درهم مقارنة بالرصيد المسجل 182 مليار درهم في يوليو من العام الماضي.

بنوك أبوظبي

وفي سياق متصل، أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.657 تريليون درهم يوليو 2022 إلى 1.854 تريليون في يوليو المنقضي من العام الجاري وبلغت الإستثمارات 298 مليار درهم مقارنة بقيمة 266 مليار درهم .

كما وصلت الودائع إلى 1.1 تريليون درهم مقارنة بحوالي تريليون درهم العام الماضي فيما ارتفع الإئتمان من 817 مليار درهم إلى 871 مليار درهم يوليو 2023 .

بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 298 مليار درهم من الأصول المصرفية في يوليو مرتفعة من 269 مليار درهم العام الماضي وارتفعت الودائع من 178 مليار إلى 194 مليار درهم وكذلك الإئتمان من 156 مليار إلى 166 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الإستثمارات 52 مليار درهم مقابل 39 مليار درهم في يوليو 2022.

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