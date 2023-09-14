إطلاق مشروع كونسبت 7 في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ديفمارك»، الشركة المتخصصة في الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات، عن شراكتها مع شركة كوندور للتطوير العقاري لإطلاق مشروع كونسبت 7، وهو عبارة عن واحة سكنية راقية مفروشة بالكامل في قرية جميرا الدائرية.

ويحتلّ «كونسبت 7» موقعاً استراتيجياً في أحد الأحياء الأكثر تميّزاً في دبي، ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية، بدءاً من الاستوديوهات، وصولاً إلى الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتَين، وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 409 و1270 قدماً مربّعة، ومزوّدة بشرفات خاصة.

وقال شون ماكولي الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك: «مع اعتماد المصمّمين والمطوّرين بشكل متزايد على المعلومات القيّمة التي يوفّرها تحليل اتجاهات المشترين، يبرز كونسبت 7 بصفته مشروعاً مُبتكراً قادراً على الارتقاء بتجربة المقيم إلى أعلى المستويات».

وتابع: «تُظهر أبحاثنا أنّ قرية جميرا الدائرية أثبتت نفسها كواحدة من المناطق الأفضل أداءً في دبي، إذ تشكّل 11 % من مجموعة المشاريع التي تمّ إطلاقها مؤخراً. ويُعتبر مشروع كونسبت 7، إضافةً متميزةً إلى قرية جميرا الدائرية».

وقال فيدهيادهاران سيفابراساد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور للتطوير العقاري: «يؤكّد مشروع كونسبت 7، التزامنا الثابت بتقديم أعلى مستويات الجودة والفخامة، الأمر الذي يتجلّى في كافة التفاصيل. كما نتطلّع قُدماً لاستقبال المقيمين في هذا المشروع المجهّز بأحدث المرافق الراقية، والذي من المتوقّع أن يحقّق نجاحاً مدوياً على مستوى المبيعات».

ومن المزمع إنجاز المشروع في عام 2024، إلا أنّ «ديفمارك» بدأت بالفعل في استقبال الحجوزات، مع خطط سداد بعد التسليم أو قبله.

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