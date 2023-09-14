الحسيني: المنظومة الضريبية بالدولة تعتمد سياسات استشرافية

المصدر: (دبي-البيان)

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أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المنظومة الضريبية في الإمارات تعتمد سياسات استشرافية. وقال خلال فعاليات منتدى إقليمي في دبي حول الضريبة: تتبنى الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموح، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها.

وأشار الحسيني إلى أهمية البرنامج الضريبي الذي يمكّن من إيجاد نظام ضريبي متفق عليه عالمياً، كما شدد على أهمية ما تم إنجازه حتى الآن وضرورة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في بناء نظام ضريبي عالمي عبر السياسات والتشريعات الاستشرافية. وأشار إلى أهمية استفادة المشاركين في المنتدى من رؤى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم طرحها وتناولت أحدث القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتأثيرها في الشركات التي تقع مقارها الرئيسة في المنطقة، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي قد تحتاج حكومات المنطقة إلى اتباعها عند تطبيق تلك القواعد.

الحسيني: المنظومة الضريبية في الإمارات تعتمد سياسات استشرافية

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