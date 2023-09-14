«بلومبرغ»: دبي بوابة «بلو آول كابيتال» للتوسع إقليمياً

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

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بدأت شركة الإقراض الائتماني الخاصة «بلو آول كابيتال»، الإجراءات الرسمية اللازمة لافتتاح مكتب وتوظيف فريق عمل في دبي، حيث تضع عينها على جمع تمويلات جديدة، بحسب وكالة «بلومبرغ»، وفقاً لمصدر على دراية بالأمر.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب خصوصية التفاصيل، أن هذه الخطوة تُعد نقطة انطلاق نحو تعزيز وجود الشركة في الشرق الأوسط. كما تأتي عقب إبرامها شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار مع للثروة «مبادلة للاستثمار»، في قطاع الإقراض التكنولوجي، وهي أحدث اتفاقية ضمن سلسلة استثمارات عقدتها مؤسسات الائتمان الخاصة في المنطقة متزايدة الأهمية التي تبلغ قيمة سوقها 1.5 تريليون دولار.

وسيضاف مكتب «بلو آول كابيتال» الجديد في الشرق الأوسط، إلى 12 موقعاً تقريباً تعمل من خلالها الشركة حول العالم، حيث تملك فروعاً بالفعل في هونج كونج ولندن وسنغافورة وطوكيو.

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