مليار درهم إيرادات متوقعة لسوق القهوة بدبي 2023

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل استعدادات «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، لتنظيم النسخة الثالثة من معرض عالم القهوة 2024، الذي سيُقام في الفترة بين 21 و23 يناير من العام المُقبل، ويشهد الحدث إقبالاً إقليمياً وعالمياً واسعاً من روّاد القطاع والخبراء والمختصّين على المشاركة بفعالياته، مع توقّعات بنموّ سوق القهوة في دولة الإمارات، بمعدّل 8.4 % سنوياً بين عامي 2023 و2029، وبنحو 7.5 % سنوياً بين عامي 2022 و2027 في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشهد أسواق القهوة في دبي والمنطقة نمواً ملحوظاً، مع توقّعات بزيادة استهلاك الفرد من القهوة في دولة الإمارات إلى 1.36 كيلوغرام في عام 2023، وتسجيل سوق القهوة في دبي إيرادات تتجاوز المليار درهم عام 2023، وفقاً لموقع «ستاتيستا»، وتعكس هذه الأرقام جاذبيّة القطاع، ونموّ الطلب على منتجاته، حيث تُوفّر دبي بيئة مثالية لنموّ سوق القهوة، بفضل وجود العلامات التجاريّة العالمية للمقاهي بها، ودورها كمركز لتجارتها في المنطقة، مع بلوغ عائدات التجارة الخارجية للقهوة أكثر من 3.5 مليارات درهم إماراتي خلال العقد الماضي.

وبفضل الاهتمام بثقافة القهوة، وتنوّع العروض التي تتيحها الإمارة، الأكثر شهرة في تقديم التجارب المبتكرة في هذا المجال، فإن معرض عالم القهوة 2024، يُمثّل نقطة تحوّل لهذا القطاع في دولة الإمارات، التي تخطّت تأثيرات هذا النموّ الملموس في سوق القهوة حدودها، ووصلت إلى الأسواق العربية المجاورة، التي استقطبت مزيداً من العلامات التجارية العالمية المتخصصّة للعمل بها.

وأكد خالد الحمادي النائب الأول للرئيس لــ «دي إكس بي لايف»، أهمية دور دبي كوجهة رائدة لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم، بفضل مكانتها الاقتصادية وبنيتها التحتية المتميّزة، وقال: «نهدف من خلال تنظيمنا لمعرض عالم القهوة، المساهمة في دعم جهود دبي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بتنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وإتاحة الفرصة للمشاركين لبناء وتعزيز علاقاتهم مع الشركات والمؤسسات العاملة في سوق القهوة في دولة الإمارات والمنطقة»، وأضاف: «يعكس توافد العلامات التجارية والشركات والخبراء العالميين للمشاركة في المعرض وفعالياته، أهميته وثقة المجتمع الدولي به، والدور البارز لدبي في تعزيز الحركة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي».

مكانة

تحظى دبي بمكانة استثنائية، لاستضافتها العديد من متاجر وسلاسل البن العالمية، ويحرص المعرض على مشاركة الشركات والمقاهي التي تقديم تجارب جديدة ومبتكرة لعشّاق القهوة، تواكب نمط الحياة السريع في دبي، وتشير تقديرات «ستاتيستا» لعام 2022، إلى أن 82 % من الإيرادات العالمية للقهوة، تتحققّ من تناولها في المقاهي والمطاعم، بينما تأتي 18 في المئة من الإيرادات من الاستهلاك المنزلي، الذي يُتوقّع أن ينخفض درجتين بحلول عام 2025، وهذا النمط الحياتي الحديث، يدفع قطاع القهوة نحو النموّ المتسارع، مع زيادة استهلاكها وانتشار المنشآت التي تقدّمها، وقد دفع هذا النجاح الكبير العلامات التجارية الإماراتية الرائدة في مجال القهوة، للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً، لنقل ثقافة الضيافة الإماراتية للعالم، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في عالم القهوة.

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