بيع شقق المرحلة 3 من «ريم هلز» في 4 ساعات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت كيو للعقارات، التابعة لمجموعة كيو القابضة، أن المرحلة الثالثة من شققها الفاخرة في مجمع ريم هلز، والتي تتألف من شقق بغرفة نوم واحدة، وبغرفتين، وثلاث غرف، قد بيعت ونفدت بالكامل خلال أقل من أربع ساعات فقط.

وكان المشروع قد اكتسب إقبالاً وشعبية بين العملاء والمستثمرين هذا العام، حيث يعتبر حالياً أحد أضخم المشاريع في سوق أبوظبي، نتيجة لموقعه ضمن منطقة مرغوبة جداً، وبأسعار تنافسية.

وقال ديفيد هارمان، رئيس قسم التطوير لشركة كيو للعقارات: «نشهد من جديد استجابة رائعة لطرحنا للمرحلة الثالثة من شقق مشروعنا ريم هلز. ومع دخول دولة الإمارات مرحلة نمو كبيرة، نريد أن نكون جزءاً من قصة النجاح المستمرة للعاصمة، ولدينا العديد من المشاريع الأخرى المهمة، والتي نتطلع لتدشينها مستقبلاً».

وتتولى كيو للعقارات عبر عدد من المشاريع السكنية والتجارية التي هي قيد الإنجاز حالياً، تحويل مساحات من الأراضي غير المسكونة إلى مجمعات عصرية نابضة بالحياة، بهدف الاستجابة للطلب المتنامي على المشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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