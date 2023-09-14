دبي تستضيف المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي استضافة المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمحكمين في القطاع البحري، من 5 إلى 10 نوفمبر، والذي سيعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وشكل المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري منذ تأسيسه في عام 1972، منصة هامة للمحكمين في القطاع البحري، والمختصين في الشحن البحري العالمي، وتعتبر استضافة المؤتمر في دبي، تأكيداً على رؤيتها ومساهمتها الفعالة في تطوير وتنمية القطاع البحري.

ويعكس المؤتمر، الذي سيُعقد بفندق جميرا أبراج الإمارات، استراتيجية عمل دبي الحديثة والمتطورة. ولن يشكل فقط منصة لمشاركة الخبرات، ولكن أيضاً فرصة جيدة للتواصل وتبادل وتداول الآراء، واستعراض تجربة تطوير القطاع البحري بدبي.

وتؤكد الإمارات التزامها بتطوير قطاع البحري، ومواصلة دورها في النهوض بالصناعة البحرية، من خلال الاستثمار بما يقارب 10 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات، حيث يسهم القطاع البحري بنحو 24.5 مليار دولار سنوياً من ناتج الدولة، ويضم أكثر من 27,000 جهة بقطاع الشحن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز