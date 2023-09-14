غرفة دبي العالمية تدعم التوسع الخارجي للشركات المحلية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً الفعالية الثانية من «سلسلة التوسع العالمي»، التي تستهدف دعم النمو الدولي للشركات المحلية، وتعزيز توسع شركات الإمارة في الأسواق العالمية.

وركزت الفعالية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للتوسع في قطاعات البناء والتشييد ومواد البناء والمركبات والإلكترونيات والسلع بالإضافة إلى الشركات ذات القدرات التصديرية. وتندرج الفعالية ضمن مبادرة «دبي جلوبال»؛ حيث توفر مساراً لدعم لقاءات الأعمال، وأبحاث الأسواق حول الجدوى وسهولة الوصول، بالإضافة إلى مساعدتهم في التوسع للأسواق العالمية من خلال التصدير والاستثمار.

حضر الفعالية أكثر من 70 شركة تعرفوا على الخدمات التي تقدمها المكاتب الخارجية للغرفة والبعثات التجارية. وتم أيضاً تقديم لمحة شاملة ومبادئ إرشادية مهمة لمراحل دخول السوق، وحلول التمويل التجاري، بالإضافة إلى استعراض إحدى قصص النجاح التي دعمتها الغرفة لتوسع الأعمال. وتضمنت الفعالية عرضاً تفصيلياً حول الخدمات التي توفرها الغرفة داخل الإمارة أو من خلال شبكة مكاتبها الخارجية.

مساعدة الشركات

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلعب سلسلة التوسع العالمي دوراً مهماً بمساعدة الشركات المحلية على تحقيق طموحاتها التوسعية، حيث نوفر الدعم للشركات في كل مرحلة من مراحل توسعها، ونساعدها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية الذين يمكنهم دعمها في الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالها».

وأضاف: «تساهم غرف دبي بدورٍ محوري في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار. ونركز في جهودنا على تعزيز تنافسية أعضائنا وقدرتهم على الوصول إلى أسواق جديدة». وتهدف مبادرة «سلسلة التوسع العالمي» إلى مساعدة الشركات على استكشاف منهجيات دخول الأسواق المستهدفة واستراتيجيات التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى حلول تمويل التجارة وائتمان الصادرات .

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