30 مليون درهم استثمارات الأجانب في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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بلغ صافي استثمارات الأجانب في سوق دبي المالي أمس نحو 30.25 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 172.25 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 142 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة قاربت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و282.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 298.15 مليون سهم عبر تنفيذ 23.8 ألف صفقة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.536 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.95 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي بدعم سهمي «تبريد» و«دبي للاستثمار»، وأغلق المؤشر عند 4050.64 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.25 %. واستحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على 35.7 % من سيولة سوق دبي المالي، بسيولة جاوزت 100.8 مليون درهم، ليغلق السهم عند سعر 17.05 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً 53.02 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بسيولة 24.5 مليون درهم.

وتصدر سهما «بنك السلام- البحرين»، و«تبريد» ارتفاعات 9 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 3.5 % و2.85 % على التوالي. وصعدت في سوق دبي أسهم «مصرف عجمان» 0.87%، و«دبي للاستثمار» 0.83 %، و«تعليم القابضة» 0.5 %، و«إعمار للتطوير» 0.15 %.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» هامشياً بنسبة 0.06 % إلى 9755.1 نقطة، وشهد السوق ارتفاع أسهم «اﻻتحاد للتأمين» 13 %، و«إيزي ليس» 4.6%، و«غذاء القابضة» 4%، و«الوطنية للسياحة والفنادق» 3.3 %، و«برجيل القابضة» 2.8%، وزاد أبوظبي الأول 1.34 %، و«ملتيبلاي» 0.5 %، و«إي آند» 0.31%. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 216.3 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة 131.7 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» 101.2 مليون درهم.

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