580 ملياراً استثمارات البنوك بنهاية يوليو بزيادة 18.8 %

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي، وام

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ناهزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 580 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 18.8 %، لتصل إلى 579.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة تعادل 91.8 مليار درهم، مقابل نحو 487.7 مليار درهم في يوليو 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.91 %، مقابل 574.3 مليار درهم في يونيو الماضي، بزيادة تعادل 5.2 مليارات درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بمقدار 52.1 مليار درهم، أو ما نسبته 10 %، مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46 %، مع بلوغها 266.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.3 %، مقارنة بنحو 263.3 مليار درهم في يونيو الماضي.ِ وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، نحو 43 % من إجمالي الاستثمارات، مع بلوغها 249.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 0.6 %، مقابل 248.5 مليار درهم في يونيو 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.3%، مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في يونيو 2023، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 5.9 %، مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحسب إحصاءات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5 %، مقابل 44.7 مليار درهم في يوليو 2022.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

التحويلات

تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 9.5 تريليونات درهم خلال 7 أشهر، وذلك طبقاً لبيانات المركزي عن الفترة ما بين يناير ويوليو 2023.

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف أن التحويلات ما بين البنوك استقطبت الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63.7% وبإجمالي قارب 6.1 تريليونات درهم، بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 36.3% وبإجمالي تجاوز 3.4 تريليونات درهم.

وكان لشهر مايو 2023 الحصة الأكبر من التحويلات على مدار الفترة كاملة بقيمة إجمالية قاربت 1.7 تريليون درهم، متصدراً أداء كل من التحويلات بين البنوك بما يقارب 1.1 تريليون درهم وأيضاً تحويلات الأفراد بقيمة 600 مليار درهم.

وحقق شهر يوليو ثاني أكبر قيمة بإجمالي تجاوز 1.5 تريليون درهم موزعة بقيمة تريليون درهم للتحويلات بين البنوك وأكثر من 500 مليار درهم لتحويلات الأفراد فيما كان شهر مارس ثالث أكثر الشهور بما يتجاوز 1.46 تريليون درهم من خلال 914 مليار درهم عن إجمالي التحويلات ما بين البنوك وأكثر من 550 مليار درهم التحويلات الخاصة بالأفراد.

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد إجراء مقاصة لـ 12.7 مليون شيك على مدار السبعة أشهر، بقيمة إجمالية بلغت 721.2 مليار درهم، وكان شهر مايو الأنشط أيضاً على صعيد مقاصة الشيكات على مدار العام بما يتجاوز مليوني شيك بقيمة بلغت أكثر من 116.1 مليار درهم.

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