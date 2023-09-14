98.4 % تغطية «اتصالات من &e» للجيل الخامس بالإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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حققت اتصالات من &e تطوراً كبيراً بشبكتها على مدار السنوات الماضية، ما وضع الشركة ضمن أقوى 3 علامات تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، بل أصبحت معياراً للقياس بين أقوى شبكات الاتصالات حول العالم.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من &e، في حوار له حول جاهزية شبكات اتصالات من &e للمستقبل؛ إن الشركة تتبنَّى أحدث وأفضل النماذج العالمية في مسيرة التطوير لمختلف مكونات الشبكة التي تقوم عليها عمليات قطاع الاتصالات المحلي، الأمر الذي أسهم في محافظة الإمارات على مكانتها في طليعة دول العالم في جودة وسرعات شبكات الهاتف المتحرك والنطاق العريض الثابت.

وأشار مسعود إلى أن «اتصالات من &e» تواصل استثمارها في التقنيات المتقدِّمة، مثل 5G والألياف الضوئية والأقمار الصناعية؛ لتلبية الطلب المتزايد لدى العملاء على الإنترنت عالي السرعة واتصال البيانات.

وقد تجاوزت نسبة تغطية شبكة اتصالات من &e للجيل الخامس 98.42% من المساحة الإجمالية للمناطق المأهولة بالسكان بالإمارات، بسرعة تحميل تَفُوق 3.1 جيجابت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، في حين بلغت نسبة تغطية الجيل الرابع والجيل الثالث 99.86%. وإلى تفاصيل الحوار:

إلى أي مدى وصل تطوُّر شبكات «اتصالات من &e» ومدى مساهمتها في تعزيز تطور الشبكات في الدولة؟

- تعتز اتصالات من &e بمساهمتها في تعزيز مكانة دولة الإمارات بدعم حكومتها الرشيدة عبر النتائج التي تُحرزها الدولة عالميّاً على صعيد الاتصالات والحلول الرقمية؛ حيث حصلت الإمارات على أعلى التصنيفات في العديد من المؤشرات العالمية، مثل أحدث مؤشر Speedtest Global Index الخاص بـ Ookla لشهر يوليو، لتحلَّ في المرتبة الأولى عالميّاً بين 143 دولة في سرعات الهاتف المتحرك.

وأجرت Ookla الرائدة عالمياً في اختبار وتحليل سرعات النطاق العريض الثابت والهاتف المتحرك تقريراً حول سرعات شبكة الجيل الخامس عالمياً للنصف الأول 2023، حيث تفوقت اتصالات من &e محلياً في معدل صافي نقاط الترويج لعملاء الجيل الخامس بفارق أكثر من 20 نقطة.

وأسهمت استثمارات اتصالات من &e في الجيل الخامس في تعزيز مكانة الإمارات في ذات التقرير لتحتل الدولة المرتبة الأولى عالمياً في سرعات شبكة الجيل الخامس 5G للربع الثاني من 2023 وبسرعة تنزيل بلغت 557.70 ميجابت بالثانية.

كما تجاوزت نسبة تغطية شبكة اتصالات من &e للجيل الخامس 98.42% من المساحة الإجمالية للمناطق المأهولة بالسكان لدولة الإمارات العربية المتحدة، بسرعة تحميل تَفُوق 3.1 جيجابت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، في حين بلغت نسبة تغطية الجيل الرابع والجيل الثالث 99.86%.

وعلى مستوى تجارب شبكات الهواتف المتحركة، حقَّقَت اتصالات من &e تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، والذي يُعد إنجازاً مهمّاً يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدِّم.

ونعتز بمساهمة اتصالات من &e في تحقيق نسبة 99.85% من الألياف الضوئية الموصولة للمنازل في دولة الإمارات، إذ حرصت «اتصالات من &e» منذ انطلاقتها كشركة اتصالات رائدة بالمنطقة، دائماً على تبنِّي أحدث التقنيات والحلول العالمية في مسيرة التطوير لمختلف مكونات الشبكة، وكان لنا السَّبْق إقليميّاً ودوليّاً في عملية تحوُّل الشبكات الأرضية من نحاسية إلى الألياف الضوئية، لتصبح الإمارات في طليعة دول العالم من حيث نسبة ومعدّلات نفاذ الشبكة وتوصيلها للمنازل والمؤسسات (FTTH)، وحافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالميّاً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH)، بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، لتواصل بذلك ريادتها العالمية منذ عام 2016.

كيف تصف تأثير شبكة الجيل الخامس على قطاعات الأفراد والمؤسسات؟

انطلقت رحلة شركة اتصالات في البحث والتطوير حول تكنولوجيا الجيل الخامس عام 2014، وبعد مرور نحو 4 سنوات، وتحديداً في عام 2018، كنا أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدِّم خدمات الجيل الخامس على نطاق تجاري، وأعلنّا في عام 2020 إمكانية وصول مشتركينا في الإمارات إلى سرعات فائقة على شبكات الجيل الخامس الثابتة من منازلهم.

وتُشير غالبية الإحصاءات العالمية ومراكز الأبحاث إلى أن تقنيات الجيل الخامس سيكون لها تأثير مضاعف على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة، بما يسهم بنحو 1.5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

وتقدِّم شبكةُ الجيل الخامس إمكانياتٍ مبتكرةً لا حصر لها؛ حيث فتحت لنا الأبواب بالفعل لنَشْر تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) الشاملة للمؤسسات، ونحن نعمل من أجل عالَمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة، تكون فيه شبكة الجيل الخامس 5G المحور الذي يحمل بدِقَّةٍ الإمكانيات لتقديم العمليات المُثْلى لمختلف القطاعات والصناعات، مثل المدن الذكية والمستدامة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والصناعة 4.0، والنفط والغاز، والمَرافق، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والحكومة الإلكترونية.

ما هي أحدث استخدامات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ومشاريعكم المرتبطة بهذه الشبكة؟

نجحت اتصالات من &e في نشر واختبار شبكة الجيل الخامس الخاصة والمحمولة MEC (للحَوْسَبَة الطَّرفية متعدِّدة الوصول)، في إطار برنامج نشر الاستخدامات التجارية لشبكات الجيل الخامس المستقلّة والحوسبة الطرفية متعددة الوصول، مما يُسهم في تعزيز تجربة العمل عن بُعد، ويتيح إمكانية الوصول إلى مكان العمل من أي مكان وفي أي وقت لجميع الشركات والأعمال في الإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إمكانيات الوصول للشبكة، وتحسين تجربة المستخدم.

وسيؤدي نشر الشبكة واختبارها دوراً أساسيّاً في توفير تجربة سَلِسَة للمستهلكين والمؤسسات، من خلال تمكين خدمات الجيل الخامس المبتكرة في مجالات السلامة العامة، والألعاب، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها، وبهذا الاختبار نسعى لتحقيق رؤيتنا التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الرقمية، والارتقاء بأسلوب الحياة الرقمي على المدى الطويل، وتحقيق التحوُّل الرقمي في المؤسسات الحكومية والشركات ومجتمع الأعمال والمشروعات.

كما نجحت في الإطلاق التجاري الأول إقليميّاً للتقنية المطوَّرة من شبكات الجيل الخامس 5G المستقلَّة G Standalone network5 للأفراد والأعمال، والتي تشكِّل تقدماً هائلاً بالمقارنة مع شبكة الجيل الخامس غير المستقلَّة المتاحة حاليّاً في الأسواق، إذ تُسْتَخْدَمُ شبكة مستقلة خصيصاً للجيل الخامس، وهي تؤدي إلى نقلة نوعية في تجارب التطبيقات، والصناعة 4.0، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي والمعزّز.

كما أتمَّت اتصالات من &e بنجاحٍ تجربةَ شبكة الجيل الخامس 5G في قطاع النفط والغاز؛ لتوفير أعلى معايير أمن البيانات والحلول الرقمية، عبْر شبكة متطورة للهاتف المتحرك قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بموثوقية ومُرُونَة.

وولفت أن الشركة نجحت، وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، في الوصول إلى مستويات تغطية مرموقة، على مستوى شبكات الهاتف المتحرك، منذ إنشاء شبكات الأجيال الأولى حتى وصولها إلى شبكة الجيل الخامس، وما زالت شبكة الجيل الخامس في تَنَامٍ كبير.

وستظل اتصالات من &e مستمرة في البحث وإجراء التجارب من أجل تطوير أدواتها في هذا المجال، واستكشاف الفرص لتحقيق المزيد من النمو والتحوُّل والتميز، الأمر الذي أسهم في أن تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميّاً في سرعة تنزيل بيانات الهاتف المتحرك (الموبايل)، كما أن الإمارات باتت الأولى عالميّاً في سرعة تحميل شبكة الجيل الخامس 5G.

كيف تسهم اتصالات من &e في صدارة الإمارات لمختلف المؤشرات الرقمية العالمية؟

رصد العديد من التقارير العالمية مدى تقدم دولة الإمارات في المؤشرات الرقمية حيث تضمن تقرير «ديجيتال 2023»، الصادر عن وكالة الأبحاث البريطانية «وي آر سوشال»، مجموعةً من المؤشرات الدولية في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن 99% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميّاً على مؤشر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من إجمالي عدد السكان، بنسبة بلغت 105.5%.

ووفقاً لتقرير شركة McKinsey & Company للمستهلكين الرقميين، الذي صدر مؤخراً، لعبت اتصالات من &e دوراً حاسماً في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في رقمنة خدمات المستهلكين، وقدَّمت جهودُنا أساساً متيناً للخدمات والحلول الرقمية في جميع أنحاء البلاد. وتحتلُّ دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في المنطقة من حيث رقمنة خدمات المستهلك، إذ يتمتع 99% من المستهلكين فيها بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

كما يسلِّط التقريرُ الضوءَ على اعتماد الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات في دولة الإمارات، إذ يحلُّ قطاع الترفيه في الصدارة، حيث يتمُّ تقديم 84% من خدماته عبْر القنوات الرقمية، يليه قطاع البنوك بنسبة 73%، وقطاع الاتصالات بنسبة 70%.

وتؤكِّد تلك النتائجُ القدراتِ التي تتمتع بها دولة الإمارات؛ من شبكات اتصالات وبِنْيَة تحتية متطورة أهَّلتها لتقديم أحدث التطبيقات والخدمات لمجتمع دولة الإمارات.

وتلعب اتصالات من &e دوراً رئيسياً في تحقيق التحوُّل الاستراتيجي أثناء التركيز على العملاء، وتعزيز انتشار شبكاتها ومحفظة خدماتها المتنوعة لقيادة توجُّهات التحول الرقمي في دولة الإمارات، وأسهم هذا التحول في تعزيز قيمة خدمات الهاتف المتحرك والنطاق العريض الثابت، إضافة إلى الحلول الرقمية المقدَّمة للمستهلكين والشركات، مما أدَّى إلى رقمنة الخدمات بشكل فعَّال في مختلف القطاعات.

كيف تبرز الأرقام ريادة شبكات «اتصالات من &e»؟

تجاوزت الشركة 13.9 مليون مشترك في خدماتها بدولة الإمارات؛ وهو برهان على ثقة العملاء في خدماتها وتطور شبكاتها، والذي يعتمد أيضاً على توسُّعاتها واستثماراتها في الشبكات، وإطلاق خدمات مبتكرة تقدِّم قيمةً لا مثيل لها، وتقدِّم مزيجاً فريداً من مزايا الاتصالات والخدمات الرقمية والحلول الذكية.

ويمثِّل قطاع الأفراد مُحَرِّكاً رئيسيّاً داخل «اتصالات من &e»، وهي تولي أهمية كبيرة لتلبية تطلُّعات العملاء التي أصبحت متسارعة جدّاً، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في الابتكار، واستقطاب أحدث الحلول التكنولوجية التي تسهم في تجربة العميل.

وستظل رؤيتنا كاتصالات من &e مُسْتَهْدِفَةً أن نكون شركة الاتصالات الرقمية التي تشكِّل الخيار الأول للعملاء، كما نهدف إلى تحويل نموذج التشغيل لدينا في مجال الشبكات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ستكون الأولوية هي تبنِّي وابتكار الحلول التكنولوجية والرقمية في قطاع الاتصالات، والوصول إلى إنشاء نموذج الأعمال الخاص بنا.

كيف ترى تطوُّر مستقبل الاتصالات في الإمارات والشرق الأوسط؟

تقوم اتصالات من &e بتنويع عروضها لتلبية تطلعات المستهلكين المتطورة، بعيداً عن الخدمات التقليدية، مما يُسهم في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في المنطقة بأكملها.

ومن المتوقَّع أن تشهد الإمارات، على وجه الخصوص، اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا الرقمية؛ حيث إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الرقمي في الإمارات بما يصل إلى أربعة أضعاف، ويصل إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2031، كما يشهد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بين الشباب وأفراد الجيل الجديد، نموّاً كبيراً أيضاً، علاوة على ذلك، يخضع قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية في الشرق الأوسط لتحوُّل رقمي قوي، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق لأكثر من الضعف بحلول عام 2026.

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