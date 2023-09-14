«الرستماني»: الكوادر الإماراتية 12 % من القوى العاملة المهارية بالمجموعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الرستماني - إحدى أبرز الشركات العائلية في عالم الأعمال في الإمارات - أن الكوادر الإماراتية المؤهلة في شركاتها المتعددة تمثل 12% من القوى العاملة المهارية لديها.

وقال عبدالرحمن صقر، رئيس قسم الموارد البشرية في المجموعة: «نرى في تمكين الكفاءات الإماراتية مساراً استراتيجياً بمسيرة البناء. ونسعى لتحقيق الريادة من خلال الاستثمار بالمواهب الإماراتية، ونؤمن بدور أبنائنا وبناتنا الإماراتيين وقدرتهم على التميّز في مختلف المجالات، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة مرونته أمام التحديات العالمية».

وقال براباش مانتارا، المدير العام لشركة الإمارات للهندسة الكهربائية - إحدى شركات مجموعة الرستماني: لانضمام الكوادر الإماراتية إلى فريق عملنا أكبر الأثر في توطيد علاقتنا بعملائنا من مختلف الجهات الحكومية والمحلية حيث تسهم كفاءتهم وحسهم العالي بأخلاقيات العمل والمسؤولية على تعزيز سبل التواصل ويعمّق الثقة المتبادلة بيننا.

وقال يوسف فواز، المدير العام لشركة الرستماني للاتصالات – إحدى شركات مجموعة الرستماني: «تُسهم كوادرنا الإماراتية بفاعلية في تقديم أفكار مبدعة تساعد في تحسين خدماتنا ومواكبة توقعات عملائنا وشركائنا».

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