إطلاق «نور الهدى للاستثمار» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن الشيخ صقر النعيمي، مؤسس مجموعة صقر النعيمي، إطلاق شركة نور الهدى للاستثمار في دبي. جاء الإعلان خلال حفل تم تنظيمه في فندق فيرمونت دبي.

وقال الشيخ صقر النعيمي: «لدينا رؤية لإنشاء هيكل يغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الاستثمار، وخاصة في القطاعين الصحي والعقاري، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز القطاع الصحي. ومن هذا المنطلق، تم تأسيس مجموعة صقر النعيمي. ونتطلع في الخمس سنوات القادمة لجذب استثمارات إضافية، وتطوير أنشطتنا بمجالات متعددة».

وتابع: «لدينا الآن شركة نور الهدى للاستثمار. ومن خلالها، تمكّنا من الاستثمار في تأسيس شركة فاريس فارما، المقرر افتتاحها غدا، والتي ستركز على توزيع المستحضرات الطبية والدوائية. وجزء من رؤية الشركة تأسيس مصنع خاص بها».

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