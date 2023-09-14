«الصناعة» تبحث مع «اقتصادية الشارقة» آليات استخراج الترخيص

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك.

وبحث الطرفان الأمور المشتركة، وآليات استخراج الترخيص التي تقدمها اقتصادية الشارقة، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والإجراءات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة، وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة، وذلك بتقديم خدمات نوعية مبسطة وجاذبة للمستثمرين، حيث قطعت الدائرة شوطاً كبيراً في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الجودة في الممارسات.

كما تم خلال الاجتماع، عرض أهم الإجراءات المتبعة في إجراءات رحلة المتعامل لاستخراج الترخيص، كما تعرف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وتناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون، بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية.

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