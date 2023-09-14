غرفة الشارقة تزور «سيتي سكيب» بالرياض

المصدر: الشارقة - البيان

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زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلاً بمجموعة عمل قطاع العقارات، معرض «سيتي سكيب»؛ أحد أهم المعارض المتخصصة في قطاع المعارض على مستوى العالم، الذي تختتم فعالياته اليوم في مركز الرياض للمعارض بالسعودية، بمشاركة أكثر من 85 دولة و350 شركة عارضة، و2000 مستثمر. يأتي ذلك في إطار سعي الغرفة للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تنظيم المعارض المتخصصة في العقارات في السعودية.

وعقد الوفد الذي ضم إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية وعبيد المظلوم مدير إدارة المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية في غرفة الشارقة، عدداً من لقاءات العمل البنّاءة مع أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض وعدد من ممثلي الجهات المشاركة، قدموا خلالها عرضاً للفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، والمبادرات والفعاليات التي تطلقها غرفة الشارقة لدعم هذا القطاع الحيوي ومن أبرزها معرض الشارقة العقاري (إيكرس).

واستهل الوفد مشاركته بعقد اجتماع عمل موسع مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، وذلك في مقر اللجنة.

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