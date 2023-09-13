«إنيسمور» و«بانيان تري» توقعان اتفاقية مع دبي القابضة لإطلاق فندق «بانيان تري» في «بلوواترز»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «إنيسمور» ومجموعة «بانيان تري»، الشركتان العاملتان في قطاع الضيافة والتابعتان لمجموعة «أكور»، صفقة مع «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية التي تمتلك محفظة أصول واسعة ومتنوعة تبلغ قيمتها 130 مليار درهم، بهدف طرح العديد من العلامات التجارية الجديدة في دبي على عدة مراحل، أولها فندق «بانيان تري دبي» في وجهة «بلوواترز» الذي سيتم افتتاحه في نوفمبر 2023. ووقّع الاتفاقية أمس سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أكور»، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة.

وسيحل «بانيان تري دبي» مكان فندق «سيزرز بالاس دبي» وسيخضع لعدة مراحل من أعمال التجديد والتحسين المصاحبة للعلامة التجارية الجديدة. وسيضم المنتجع 179 غرفة فندقية، بما في ذلك 30 جناحاً وفيلا جديدة مؤلفة من أربع غرف نوم مع مدخل وحمام سباحة وشاطئ خاص. وقال سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أكور»: «يسعدنا أن نضع حجر الأساس لشراكة تنموية واعدة بين أكور ودبي القابضة، ويأتي الإعلان عن افتتاح بانيان تري دبي في بلوواترز كبداية للعديد من المشاريع المُرتقبة التي ستشمل علاماتنا التجارية، بما يسهم في تطوير وتعزيز حضورنا في دبي والعالم».

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، دبي القابضة: يشكل تعاوننا مع أهم الشركات الرائدة في السوق الممثلة بـ«أكور» و«إنيسمور» و«مجموعة بانيان تري»، محطة مهمة في رحلتنا المستمرة نحو الارتقاء بمشهد قطاع الضيافة المزدهر في دبي. لقد شكل اتساع التنوع والتميز في تجارب الضيافة التي تقدمها الإمارة مصدر إلهام لهذا القطاع حول العالم، ونحن على ثقة بأن إعادة إطلاق هذا المنتجع سيثري القطاع أكثر. وتماشياً مع رؤيتنا التي تستهدف العمل من أجل حياة أفضل، سنواصل اهتمامنا بمتابعة واقتناص مختلف الفرص الواعدة التي ترسّخ مكانة دبي الرائدة في قطاع الضيافة العالمي وموقعها كمركز رئيسي للسياحة.

وعزّزت «إنيسمور» مكانتها بمحفظة تضم 18 علامة تجارية ينطوي تحت مظلتها أكثر من 140 فندقاً تديرها و160 فندقاً مرتقباً إضافتها مستقبلاً وأكثر من 300 مطعم ومقهى. وفي عام 2023، من المقرر أن تفتتح «إنيسمور» نحو 20 فندقاً، من بينها «سو أبتاون دبي»، وتواصل الشركة توسعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتزم إضافة 38 مشروعاً جديداً إلى محفظتها الحالية المؤلفة من 28 مشروعاً، سيتم إطلاقها ضمن علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك «25 أورز» و«إس إل إس» و«موندريان» و«ريكسوس». وتأسست «إنيسمور» التي تعد شركة الضيافة والترفيه ونمط الحياة الأسرع نمواً عام 2021 كمشروع مشترك تمتلك فيه «أكور» حصة الأغلبية.

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