«بلووم القابضة» تبدأ بناء المرحلة الثانية من بلووم ليفينج «توليدو»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة بلووم القابضة، عن تعيين شركة الإمارات المساندة مالتاورو مقاولاً رئيسياً لتنفيذ أعمال البناء في «توليدو»، المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج في أبوظبي.

ويأتي هذا الإعلان عقب تعيين المقاول الرئيسي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، «قرطبة»، خلال وقت سابق من هذا العام. وتسير الأعمال في قرطبة بوتيرة ثابتة ووفقاً للجدول الزمني مع اكتمال أكثر من 30% من الوحدات. ومن المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الأولى في الربع الرابع من عام 2024.

وتتنوع الوحدات السكنية المتاحة في المرحلة الثانية، توليدو، بين منازل تاون هاوس مكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى خمس غرف نوم. ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «نتطلع لإطلاق أعمال البناء في توليدو، ما يعتبر خطوة رئيسية في مسيرة تطوير مشروع «بلووم ليفينج» والذي سيشهد إطلاق عدد كبير من الوحدات السكنية على مدى السنوات القليلة المقبلة».

وأضاف: «تواصل بلووم القابضة التزامها بطرح المشاريع العقارية التي تلبي متطلبات السوق. ويؤكد النجاح الذي حققته مراحل المشروع على قوة السوق العقاري بالإمارة، كما يعكس ثقة العملاء الكبيرة في علامة بلووم. تسير أعمال الإنشاء في بلووم ليفينج بتقدم مستمر، ومن المتوقع أن يصبح أحد أهم المجمعات السكنية في أبوظبي وأكثرها حيوية وجاذبية».

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ولتشجيع اتباع أسلوب حياة صحية ونشطة، يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى دور العبادة ومدرستين دوليتين، سيراً على الأقدام أو بالدراجة الهوائية.

وقد تم تصنيف «بلووم ليفينج» كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. حيث سيجمع «بلووم ليفينج» السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

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