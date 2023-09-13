1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر سهمي "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" قائمة الأكثر نشاطاً.

وتوزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و282.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 298.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.536 تريليون درهم بنهاية جلسة، اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.23% إلى مستوى 9453.25 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" رابحاً نحو 0.06% عند مستوى 9755.1 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 4050.64 نقطة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 216.35 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 0.07% عند 401.2 درهم، تلاه سهم "ملتيبلاي" جاذباً نحو 131.6 مليون درهم ووصل إلى 4.1 درهم بمكاسب 0.49%، ثم سهم "الفا ظبي" بسيولة 101.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 19.9 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 100.8 مليون درهم وأغلق عند 17.05 درهم، تلاه سهم "إعمار العقارية" جاذباً نحو 53.02 مليون درهم ووصل إلى 7.06 درهم، ثم سهم "مصرف عجمان" بسيولة 24.4 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.86% إلى 2.33 درهم.

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