تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

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تراجعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الأربعاء، بين 0.75 درهم إلى واحد درهم، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 231.50 درهماً، بينما سجل سعر عيار «غرام 22» مستوى 214.25 درهماً، أما سعر عيار «غرام 21» استقر عند 207.50 دراهم، وسجل عيار «غرام 18» نحو 177.00 درهماً.

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب لكنها تماسكت فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية مع ترقب توجهات الأسواق بعد بيانات التضخم الأمريكية.

وخلال التداولات انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.87 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس عند 1906.50 دولارات للأوقية أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1993.30 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 22.92 دولاراً للأوقية. ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 905.49 دولارات للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1230.44 دولاراً للأوقية.

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