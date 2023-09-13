«تيك فور جود» في دبي منصة للمستثمرين والمبتكرين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي، فعالية «تيك فور جود - T4G» ما بين 10 و 16 سبتمبر بالتعاون مع شركة هواوي وشركة (بربوس ان موشن). يعقد العرض الختامي بتاريخ 14 سبتمبر في مركز دبي المالي العالمي. يجمع هذا الحدث ما بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين ورواد الفكر.

ويعتبر يوم العرض منصة تساعد أكثر الشركات الناشئة إشراقاً وأكثرها طموحاً للكشف عن أفكارها الرائدة وحلولها. ويعد حدث (تيك فور جود) فرصة للمشاركين لتقديم مشاريعهم المبتكرة للمستثمرين المحتملين وخبراء المجال.

وستخضع الفرق لورش عمل مكثفة تشمل اكتشاف كيفية الترحيب بالفشل وتحويله إلى فرص، ومناقشة حل خارج الصندوق لكيفية تحقيق التغيير الإيجابي باستخدام التكنولوجيا، والتعاون مع الضيوف الرئيسيين في تمرين سريع للحصول على ملاحظات فورية لبحث الحلول من منافذ مختلفة.

وستنتقل الفرق الفائزة من دبي إلى المسابقة العالمية وستكون هناك جوائز مالية تتراوح بين 10.000 دولار و 20.000 دولار لأفضل 3 فرق في المسابقة العالمية، وستكون هناك فرصة للفرق الثلاثة الأوائل في المسابقة العالمية للتقديم للحصول على تمويل استثماري بقيمة 100.000 دولار.

من 10 سبتمبر إلى 13 سبتمبر، ستتيح أيام ورش العمل الافتتاحية للمشاركين من حوالي 15 دولة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الانغماس في عالم من التعلم والتعاون وبناء المهارات. سيتاح للمشاركين الفرصة لحضور جلسات عملية تقودها خبراء في الصناعة، حيث يمكنهم استكشاف أحدث الاتجاهات والأدوات والتقنيات التي تدفع التغيير الإيجابي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز