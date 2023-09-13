«كلاود بوكس تكنولوجيز» تطلق بدبي مركزاً لعمليات الأمن المتقدم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة كلاود بوكس تكنولوجيز لخدمات تقنية المعلومات، إطلاق مركز لعمليات الأمن المتقدم في دبي، وهو مجهز بأحدث الأدوات التقنية لإتاحة الرصد والكشف على مدار الساعة ودعم الاستجابة المركزة بشكل يضمن سرعة تحديد واحتواء الأحداث الأمنية.

ويستخدم المركز أدوات وتقنيات متطورة للكشف عن أية تغييرات في التهديدات السيبرانية والاستجابة السريعة لها بالتدابير المضادة المناسبة. ويستخدم المركز القاعدة المعرفية لاستقصاء التهديدات الداخلية، والبيانات الخارجية من الشركاء والجهات التنظيمية من أجل كشف وتحديد التهديدات السيبرانية بشكل آني والتحقيق فيها وتحليلها.

وقال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لشركة كلاود بوكس تكنولوجيز: «لا غنى عن التحول الرقمي في المؤسسات بالتزامن مع ازدياد الترابط فيها. وقد شهدنا أخيراً استثمارات عالمية ضخمة في البنية التحتية الرقمية، ولا بد من حماية هذه الاستثمارات من التهديدات المحتملة – وهنا يأتي الدور المهم لمركز عمليات الأمن، فنحن نعمل على تقييم المخاطر وتعزيز قدرة تلك الأصول على الصمود في وجه التهديدات، ما يعزز الموقف الأمني للعملاء ويدعم كفاءة قدراتهم الأمنية وتحسنها المستمر. وبفضل مركز عمليات الأمن الجديد، أصبحت كلاود بوكس تكنولوجيز مهيأة لمساعدة عملائها على وضع الاستراتيجيات السيبرانية الشمولية، والتي تغطي أبعاداً عدة من المخاطر والأعمال والثقافة المؤسسية. وستكون للمركز قيمة بارزة في جهود الشركات نحو الرقمنة وتمكينها من توفير بيئة آمنة».

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