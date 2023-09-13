580 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات بنهاية يوليو بزيادة 18.8 %

المصدر: وام

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ناهزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 580 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 18.8 %، لتصل إلى 579.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة تعادل 91.8 مليار درهم، مقابل نحو 487.7 مليار درهم في يوليو 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.91 %، مقابل 574.3 مليار درهم في يونيو الماضي، بزيادة تعادل 5.2 مليارات درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بمقدار 52.1 مليار درهم، أو ما نسبته 10 %، مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46 %، مع بلوغها 266.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.3 %، مقارنة بنحو 263.3 مليار درهم في يونيو الماضي.ِ

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، نحو 43 % من إجمالي الاستثمارات، مع بلوغها 249.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 0.6 %، مقابل 248.5 مليار درهم في يونيو 2023.

استثمارات الأسهم

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.3 %، مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في يونيو 2023، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 5.9 %، مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحسب إحصائيات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5 %، مقابل 44.7 مليار درهم في يوليو 2022.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

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