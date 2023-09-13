9.5 تريليونات درهم التحويلات المالية خلال 7 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 9.5 تريليونات درهم خلال 7 أشهر وذلك طبقا لبيانات المركزي عن الفترة ما بين يناير ويوليو 2023 .

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف بأن التحويلات مابين البنوك استقطبت الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63.7% وبإجمالي قارب 6.1 تريليون درهم بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 36.3% وبإجمالي تجاوز 3.4 تريليون درهم .

وكان لشهر مايو 2023 الحصة الأكبر من التحويلات على مدار الفترة كاملة بقيمة إجمالية قاربت 1.7 تيريليون درهم، متصدراً أداء كل من التحويلات بين البنوك بما يقارب 1.1 تيريليون درهم وأيضا تحويلات الأفراد بقيمة 600 مليار درهم .

وحقق شهر يوليو ثاني أكبر قيمة بإجمالي تجاوز 1.5 تيريليون درهم موزعة بقيمة تريليون درهم للتحويلات بين البنوك وأكثر من 500 مليار درهم لتحويلات الأفراد فيما كان شهر مارس ثالث أكثر الشهور بما يتجاوز 1.46 تيريليون درهم من خلال 914 مليار درهم عن إجمالي التحويلات ما بين البنوك وأكثر من 550 مليار درهم التحويلات الخاصة بالإفراد .

على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد إجراء مقاصة لـ 12.7 مليون شيك على مدار السبعة أشهر، بقيمة إجمالية بلغت 721.2 مليار درهم، وكان شهر مايو الأنشط أيضا على صعيد مقاصة الشيكات على مدار العام بما يتجاوز مليوني شيك بقيمة بلغت أكثر من 116.1 مليار درهم.

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