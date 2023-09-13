3.7 مليارات درهم عقود بناء بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن تجاوز عقود البناء في الإمارة مبلغ 3 مليارات و715 مليون درهم، حسب التقرير الصادر عنها للنصف الأول من العام الحالي 2023، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن قيمة العقود شهدت نمواً مقارنة مع الفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل العام الماضي 2022 ما قيمته 2,1 مليار درهم، فيما رُصدت قيمة البناء بمليار و900 مليون درهم العام 2021، مؤكداً أن عجمان إمارة مستدامة، ومدينة حديثة شاملة ومتكاملة تسعى بلا توقف وفقاً للتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة لتوفير مقومات الرفاهية والعيش الهانئ للسكان، وإيجاد بيئة ناجحة لإقامة المشاريع الاستثمارية لرواد الأعمال، كما تمكنت من أن تكون بوصلة للسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وقال مدير بلدية عجمان إن التسهيلات المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات، أسهمت في رفع مستوى الرضا والسعادة العام، وعززت التوجه المستمر للاستقرار وافتتاح المشاريع الناجحة في عجمان.

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