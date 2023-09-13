دبي تتفوق على لندن ونيويورك في عائدات الإيجارات العقارية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «سي بي آر إي» للأبحاث، أن عائدات الإيجارات العقارية في دبي أعلى بكثير مما يمكن أن يحصل عليه المستثمرون في لندن أو نيويورك أو هونغ كونغ.

وذكرت الشركة في تقرير أن العائد على الشقق في دبي يبلغ 7.34%. وبالمقارنة، يبلغ متوسط العائد في لندن 4.18%، وأما في وسط لندن الرئيسي فهو أقل من ذلك بنسبة 3.6%.

وبحسب «بلومبرغ» التي نقلت عن التقرير، فإن ارتفاع أسعار الشقق في دبي أدى إلى توسيع نطاق انتعاش العقارات الذي حوّل المدينة إلى واحدة من أهم أسواق الإسكان في العالم.

وأضافت «بلومبرغ»: «ازدهار الإسكان في المدينة، الذي كان مدفوعاً إلى حد كبير حتى الآن بمنازل الأسرة الواحدة الكبيرة، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق التي تشكل نحو 85% من المعروض من المساكن في دبي التي تعتبر مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط».

وبحسب التقرير، فإن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 20% في المتوسط خلال 2023 حتى أغسطس، وهو ما يمثل أفضل أداء منذ نوفمبر 2014. وتجاوزت المكاسب الزيادات في الأسعار بنسبة 17.3% للفيلا.

ويأتي انتعاش العقارات في دبي، مدفوعاً بتدفق الوافدين الجدد من أصحاب الملايين والمصرفيين الذين ينتقلون من آسيا، والأثرياء الروس. كما أدخلت الحكومة سلسلة من التشريعات، وخففت قوانين التأشيرات، وأدخلت تأشيرات للباحثين عن عمل والعاملين لحسابهم الخاص.

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