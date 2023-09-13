دبي تستقطب الحصة الأكبر من الأثرياء الجدد بالإمارات

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دراسة لشركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، أن دبي استقطبت العام الجاري الحصة الأكبر من الأثرياء الجدد الوافدين إلى الدولة.

وحول أسباب توجه الأثرياء إلى دبي، قال ماركوس ماسي، الشريك والمدير المفوّض في «بوسطن كونسلتينج جروب»، لـ«البيان»، إن دبي تتمتع بكثير من المزايا والعوامل التي جعلتها محط أنظار الأثرياء من جميع أنحاء العالم، في مقدمتها نجاحها الكبير في إدارة أزمة «كوفيد 19»، وفتح أبوابها مبكراً أمام الأعمال والسياحة، ما أعطاها ميزة تنافسية لا تتوافر لدى المراكز المالية الأخرى.

وأضاف أن البيئة التشريعية والقانونية التي تتمتع بها الإمارة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ساعدتا على استقطاب الكثير من أصحاب الملاءة المالية، فضلاً عن البيئة المواتية للعائلة والاستقرار طويل الأمد، إلى جانب التشريعات الجديدة المرتبطة بالإقامة الذهبية واستقطاب المواهب والكوادر الماهرة، ومزايا التملك بنسبة 100% للأعمال والاعفاءات الضريبية.

وتوقعت الدراسة أن يصل عدد الأثرياء بالإمارات الذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من مليون دولار إلى 225 ألف مليونير بحلول 2027، بنمو سنوي 6.9%.

كما توقعت أن تحتفظ الإمارات بالصدارة الخليجية في أعداد الأثرياء حتى 2027، مشيرة إلى أن أعداد المليونيرات في الإمارات بلغ 115 ألفاً بنهاية 2017، ليضاف إليهم 52 ألف مليونير حتى نهاية 2022 ليصل العدد إلى 167 ألف مليونير، ويتوقع أن ينضم 58 ألف مليونير خلال الفترة من 2022 إلى 2027 ليبلغ العدد الكلي 225 ألف مليونير.

225.000 مليونير في الإمارات بحلول 2027

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز