«ستاندرد آند بورز» تتوقع أداءً قوياً لبنوك الدولة في 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية أن تحقق بنوك الإمارات أداءً قوياً في 2023، حيث ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، وهو ما سيخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان. كما توقعت أن تسجل الإمارات نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6 % في 2023.

وبحسب تقرير للمؤسسة، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدى بنوك الإمارات إلى 7 % في 2023، من 5 % في 2022. وذكر أن أداء البنوك شهد تحسناً في النصف الأول 2023 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك. ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي ما زال يقدم دعماً كافياً للمساهمة في الحد من زيادة القروض التي تصنف بأنها «غير منتجة»، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين، مما سيساعدها على تحمّل التحديات.

ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ 18 شهراً الماضية في جمع الودائع المحلية.

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