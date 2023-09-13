«جولدمان ساكس»: اقتصاد الإمارات يسير في اتجاه إيجابي

المصدر: دبي - سيد صالح، وام

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أكد بنك «جولدمان ساكس» أن اقتصاد الإمارات يسير في اتجاه إيجابي، معرباً عن توقعاته المتفائلة حيال آفاقه المستقبلية. ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية عن وليد محسن، المدير الإداري لدى «جولدمان ساكس» في دبي، قوله، تعليقاً على نتائج استبيان مؤشر مديري المشتريات في شركات القطاع الخاص بدبي عن أغسطس الماضي: أن كافة نتائج الاستبيان تعكس استمرارية مُضي اقتصاد الإمارات في الاتجاه الإيجابي.

وقال: تعكس النتائج حقيقة مفادها أن الاقتصاد لا يزال في مرحلة التوسع. فعلى سبيل المثال لا زالت ثقة مسؤولي شركات القطاع في آفاق أعمالهم مرتفعة. وإذا نظرنا إلى البيانات المتعلقة بالتوظيف لا تزال إيجابية.

وإذا نظرنا خارج نطاق الاستبيان إلى أداء المؤشرات الرئيسية في اقتصاد الإمارات بصفة عامة، فسنرى أن أداء المصارف جيد فيما يخص نمو الائتمان، كما سنرصد انتعاشاً في القطاع العقاري. وإذا رصدنا باقي الأنشطة الرئيسية فسنرى أنها تؤدي جميعاً على نحو جيد. لذا، فنحن لا نزال نتبنى نظرة إيجابية حيال آفاق اقتصاد الإمارات.

من جهتها، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن اقتصاد الإمارات شهد توسعاً بنسبة 3.8 % في الربع الأول من العام الجاري، متوقعة استمرار هذا الاتجاه التوسعي بفضل النمو الكبير في قطاعات حيوية في اقتصاد الدولة. وذكرت أن أبرز القطاعات التي سجلت نمواً كبيراً شملت النقل والتخزين بنسبة زيادة سنوية 10.9 %، وقطاع البناء 9.2 %، وقطاع الإقامة وخدمات الطعام 7.8%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السفر والسياحة بالإمارات يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يزيد عدد الزوار الدوليين إلى الإمارات بنسبة تقارب 40% خلال العام الجاري، وفقاً لتقديرات «أكسفورد إيكونوميكس»، متجاوزة بذلك مستوى عام 2019 بنسبة 17 %.

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