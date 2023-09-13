«فرانكلين تمبلتون»: سجل الإمارات الائتماني ضمن الأقوى بالمنطقة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أكد محيي الدين قرنفل، كبير مسؤولي الاستثمار لشؤون الصكوك العالمية وأسواق الدخل الثابت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «فرانكلين تمبلتون» العالمية الشهيرة للاستثمار، أن الإمارات تمتلك واحداً من أقوى السجلات الائتمانية على مستوى المنطقة.

وقال في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ» في دبي: تمتلك الإمارات واحداً من أقوى السجلات الائتمانية في المنطقة، وقد طرحت خلال الفترة الأخيرة بعضاً من إصدارات الديون السيادية التي تتسق تماماً مع نموذج الإصدارات لدينا. وقد استأثرت الإمارات بنحو نصف السندات السيادية التي طُرِحت في المنطقة. وتبلغ نسبة الإمارات على وجه التحديد 46 %.

وتطرق إلى توقعاته بشأن السندات الدولارية التي تعتزم الإمارات طرحها هذا الشهر، فقال: أتوقع أن تكون السندات التي تعتزم الدولة طرحها محل ترحيب شديد في الأسواق، وستتلقى طلباً غزيراً.

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