عمومية «الخليج للملاحة» تقر زيادة رأس المال إلى 837 مليوناً

المصدر: (دبي - البيان)

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وافقت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للملاحة» على إصدار 220 مليوناً من السندات أو الصكوك الإسلامية إلزامية التحول لمستثمرين جدد فقط، التي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل 1.10 فلس وزيادة رأسمال الشركة ليصبح 837.7 مليون درهم، بدلاً من 637.7 مليون درهم. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن جمعيتها العمومية وافقت على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس الزيادة في رأس مالها من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

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