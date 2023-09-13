«أغذية» توزع 65 مليون درهم أرباحاً عن النصف الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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عقدت مجموعة «أغذية»؛ الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، اجتماع الجمعية العمومية عن بعد أمس، حيث وافق المساهمون خلاله على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية تعادل 8.25 فلوس للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 65.31 مليون درهم عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: إن توزيعات الأرباح المرحلية تعكس الميزانية العمومية القوية لمجموعة «أغذية» وإمكانياتها في توليد النقد، بالإضافة إلى الثقة المستمرة في آفاق النمو المستقبلي لمجموعة أغذية نحو تحقيق استراتيجيتها لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

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