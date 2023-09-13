2.6 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 453 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم، منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 617.43 مليون درهم، و362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 765.95 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 40.82 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 187.43 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيل 13 مبايعة بـ 17.07 مليوناً، وثالثة في الحبية الخامسة 13 مبايعة بـ 36.36 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 113.73 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية السادسة 33 مبايعة بقيمة 88.41 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري 28 مبايعة بقيمة 39.23 مليون درهم.

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