«فيزا» تعلن الفائزة بالنسخة الثانية من برنامج «هي التالية»

المصدر: دي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة فيزا، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، فوز جينيفر سولت، مؤسسة متجر «ثريفت فور جود»، وهو متجر خيري في دبي مخصص لإعادة بيع الملابس والإكسسوارات المستعملة، وجمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال في جميع أنحاء العالم، بالنسخة الثانية من برنامج «هي التالية» في الإمارات. وذلك خلال حفل توزيع للجوائز أقيم في متحف المستقبل بدبي.

وتحصل رائدة الأعمال الفائزة في الإمارات، والتي تم اختيارها في أعقاب عملية فرز دقيقة من بين أكثر من 880 مشاركة، على منحة بقيمة 50,000 دولار إلى جانب المشاركة في برنامج تدريبي لمدة عام من مركز التجارة الدولي (وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية)، وأرصدة بقيمة 3,000 دولار من «أمازون ويب سيرفيسز».

وللمرة الأولى، قدم برنامج «هي التالية» جائزة اختيار الجمهور بقيمة 10,000 دولار، والتي نالتها ندى العوضي، مؤسسة مبادرة «The Bookshelf».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز