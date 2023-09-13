«سيدات الشارقة» يدعو للتسجيل في «المطبخ السحابي» و«المنسوجات»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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وجّه «مجلس سيدات أعمال الشارقة» دعوة لرائدات الأعمال الراغبات في تطوير مهاراتهن في قطاعي الأغذية والصناعات النسيجية للتسجيل في سلسلة ورش عمل متخصصة تعقد خلال شهري سبتمبر ونوفمبر المقبل، بهدف تمكين المشاركات من تحقيق النجاح وإدارة مشاريعهن بناءً على قواعد علمية ومهنية، وتقديم التدريب الذي يسهم في تطوير معارفهن.

وفتح المجلس باب التسجيل من خلال تطبيق «مجلس سيدات أعمال الشارقة» (SBWC)، على متجري أبل ستور وآندرويد، حيث يستضيف في كل ورشة واحداً من الخبراء المتخصصين أصحاب النجاحات في مجالي الأغذية والصناعات النسيجية ليقدم أساسيات تأسيس المشاريع في هذين المجالين.

وتقام ورشة «أساسيات المطبخ السحابي» في 21 سبتمبر، ويقدمها الخبير أكهيلش باهل. وتستهدف الورشة الثانية تعريف المشاركات بأساسيات نجاح قطاع «المنسوجات»، وينظمها المجلس في دبي 2 نوفمبر المقبل. وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: نسعى في المجلس إلى فتح المجال أمام السيدات للتعرف على قطاعات اقتصادية وصناعية مختلفة ومتنوعة تعتمد على أحدث التقنيات التي تقودهن نحو آفاق واعدة، معتمدين في ذلك على مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة لنفتح أمام المتدربات أساليب مختلفة ومتنوعة من أشكال الاستثمار وريادة الأعمال، وتزويدهن بالمعلومات والأدوات اللازمة.

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