«عزيزي» تحرز تقدماً سريعاً في بناء مشروع ريفيرا

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت شركة عزيزي، إحراز تقدم بوتيرة سريعة في أعمال البناء لمشروعها ريفيرا، في مدينة محمد بن راشد. ويضم المشروع 75 مبنى متوسطة الارتفاع توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها. واكتملت المرحلة الأولى بنسبة 98%، والثانية والثالثة والرابعة بنسبة 100% و99% و27% على التوالي. وتم حتى الآن تسليم 40 مبنى، وستنجز باقي المباني بدءاً من العام الجاري 2023 وحتى الربع الأول من العام المقبل 2024. وتمت زيادة إجمالي القوى العاملة في المراحل الأولى والثالثة والرابعة إلى 2,500 شخص.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يسعدنا إحراز التقدم بوتيرة متسارعة في مشروعنا الضخم ريفيرا، كما يسرنا الترحيب بمستثمرينا والمستخدمين النهائيين في هذا المجمع، وسيتسلم المالكون الباقون مفاتيحهم بحلول العام 2024». ويلبي المشروع الطلب المتزايد على المجمعات التي تمتاز بموقع جيد ومصممة بعناية، ويمكنها ضمان عوائد كبيرة على الاستثمار في الإمارات. وسيفتح ريفيرا أبوابه في الأشهر المقبلة لبقية العائلات البالغ عددها 16,000 عائلة.

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