تعاون بين «ثينك بروب» والرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن معهد «ثينك بروب» للتدريب العقاري، الذي أطلقته الشركة المتطورة للخدمات العقارية، توقيع اتفاقية تعاون مع الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين «NAR».

وتنص الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام أعضائهم لتمكينهم من الانخراط في السوق العقارية، إلى جانب تعزيز الاستثمار وموثوقية القطاع في المنطقة، وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات للتمكن من تحديد أحدث توجهات الاستثمار والسياسات المعتمدة، إلى جانب التشريعات أو التطورات الاقتصادية وغيرها من الموضوعات التي قد تؤثر على القطاع العقاري وتنمية الإسكان الوطني في كل من البلدين.

وسيعمل الطرفان على تنظيم المؤتمرات والندوات، فضلاً عن تنسيق البعثات لتعزيز التواصل بين أبرز الخبراء والمتخصصين بالمجال في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لفتح آفاق جديدة من الفرص في السوق العقارية .

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